جازان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأكدت صحة جازان أن عدد المستفيدين من خدمات الفحص الموسع عبر عيادات "تطمن"، ومراكز "تأكد"، في منطقة جازان بلغ قرابة 80,000 مستفيد وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن .وأبانت أن عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ أكثر من 34,822 مستفيد تمت خدمتهم عبر 9 عيادات موزعة في كافة محافظات المنطقة، في حين بلغ عدد لمستفيدين من مراكز "تأكد" أكثر من 45,178 مستفيد عبر 8 مراكز في المنطقة منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون من أعراض تنفسية مثل: "ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاسة الشم والتذوق" وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق (صحتي).// انتهى //15:08ت م0065