حجة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، في قسم الطوارئ 758 مستفيداً، وقسم الباطنية 333 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 112 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 476 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,047 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 93 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوليد حالة واحدة، وقسم التغذية العلاجية 54 مستفيدا، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 546 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,949 فردا، وراجع قسم نقل الدم 11 مستفيدا، والعيادات المتنقلة 395، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 801 فرد.//انتهى//15:09ت م0066