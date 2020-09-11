جيزان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية و ارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، و الدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي ، و بيش، وصامطة ، وصبيا، وضمد، و فرسان، وفيفا، وهروب ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //15:09ت م0067