حجة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.وجرى خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، ضخ 445,200 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 349,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردا.//انتهى//15:10ت م0068