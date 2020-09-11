جيزان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة تؤدي بمشية الله إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من تساقط للبرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ينتج عنها أتربة مثارة للغبار تتأثر بها الاجزاءالأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كلم/ساعة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين مع شبه انعدام في الرؤية، والتوقعات بإستمرار التقلبات الجوية حتى يوم الأحد القادم.وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني .وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.// انتهى //15:11ت م0069