عام / انطلاق حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية برنية الأسبوع المقبل
الجمعة 1442/1/23 هـ الموافق 2020/09/11 م واس
جدة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس
تُطلق مراكز الرعاية الصحية في محافظة رنية ، الثلاثاء القادم ، حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية .
وتشمل حملة التطعيم جميع الممارسين الصحيين لكافة مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة بما فيهم مرضى الأمراض المزمنة و الربو الشعبي و أمراض القلب ، وأمراض الكبد ، وامراض الكلى ، وأمراض السكري، وفقر الدم المنجلي ، وضعف المناعة المكتسبة الوراثية ، والنساء الحوامل خلال فترة الأنفلونزا الموسمية ، والأطفال من عمر 6 شهور حتى 5 سنوات ، وكذلك كبار السن فوق 65 عام .
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15:48ت م
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