الأحساء 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان أمس، مركز النخيل والتمور بالأحساء.بدوره قدم مدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني، شرحاً مفصلاً عن النخيل والتمور والبحوث والدراسات التي قدمها المركز، مؤكداً أن المركز أسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في القطاع الزراعي وفق برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030، وذلك بهدف رفع الكفـاءة الإنتاجية وزيادة البحوث العلمية والاستقادة منها.كما اطلع الدكتور الصقهان في ختام الجولة التفقدية على بحوث ودراسات مختبرات الإنتاج والإكثار ومختبر الهندسة والتصنيع ومختبر التربة والري ومختبر الانسجة ومختبر الوقاية ومعمل التصنيع، والوقوف على حقول "بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل" الذي يعتبر الأكبر على مستوى العالم.//انتهى//16:05ت م0077