حائل 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واساختتمت إدارة التوجيه والإرشاد بنين بنات بتعليم حائل أمس، فعاليات الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية عن بعد في جميع مدارس التعليم العام بحائل وسط تفاعل مميز من المدارس.وعبر مدير إدارة التوجيه والإرشاد بنين فواز النعام عن شكره لجميع المدارس المنفذة للبرنامج واستخدامها الاساليب المبتكرة وطرق جديدة تعتمد على التقنية في تنفيذ البرنامج ورفع دافعية الطلبة للدراسة لتتواكب مع ظروف المرحلة الحالية في التعليم عن بعد لأول مرة .من جهتها أوضحت مديرة التوجيه والإرشاد بنات نوير الشمري أهمية تنفيذ برنامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية عن بعد خلال الفترة الحالية للوصول إلى الطلبة وأسرهم وحصر الحالات التي تحتاج إلى متابعة وتذليل الصعوبات وتحقيق التكيف النفسي للطلبة مع فصولهم الدراسية الافتراضية.// انتهـى //17:06ت م0085