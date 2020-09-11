الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسينظم الاتحاد السعودي لكمال الأجسام غداً بطولة المملكة للقوة البدنية للرجال (عن بُعد) وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.وتعد البطولة تشجيعية لأبطال لعبة القوة البدنية للعودة بحذر لممارسة التدريبات الرياضية، وستقام على فترتين صباحية من ١٠ صباحاً إلى ١ ظهراً، ومسائية من ٤ عصراً حتى ١٠ مساءاً. وتضم البطولة ٦ أوزان وهي وزن ‪ ،‬120‪+,‬ 105‪,‬ 93‪,‬ 83‪,‬ 74‪,‬ 66 وذلك بمشاركة ١٧ لاعباً سعودياً، بإشراف الحكم الدولي العماني أحمد الحسني.وعبرت رئيسة لجنة القوة البدنية بالاتحاد العنود الجلاجل عن سعادتها بإقامة البطولة الأولى للقوة البدنية على مستوى المملكة، متمنية لجميع اللاعبين التوفيق ولممثلي المنتخب السعودي التوفيق في هذه البطولة والبطولات المقبلة .// انتهى //17:06ت م0086