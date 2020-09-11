المدينة المنورة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسقام الرئيس التنفيذي لنماء المنورة صالح بيك بزيارة لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعاقين ، وكان في استقباله مدير عام المركز هيثم بن مسلم عثمان .وتجول صالح بيك في مرافق المركز واطلع على كافة الخدمات المقدمة لدعم ورعاية الأطفال المعاقين من خلال التدريب والتأهيل ، كما جرى خلال الزيارة بحث سُبل التعاون المشترك بين نماء المنورة والمركز تعزيزا لدورها في التنمية المجتمعية التي تقوم بها نماء على مستوى المجتمع المديني.وعبر الرئيس التنفيذي لنماء المنورة عن سعادته البالغة بزيارته للمركز ، مشيدا بالدور الذي يقوم به المركز من خدمات وسُبل دعم وتأهيل الأطفال المعاقين.//انتهى//17:08ت م0091