جدة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسوقف مدير إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أسامة بن علي الصيقل أمس على الاستعدادات المبذولة من محافظة القنفذة لإطلاق البرنامج العلمي "حماية جناب التوحيد" وذلك في إطار الخطة الدعوية للفرع على مستوى محافظات المنطقة .من جانبه رفع محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود التي تبذلها الوزارة في محافظة القنفذة من خدمة لبيوت الله ومن برامج دعوية ومحاضرات وكلمات .وأفاد الصيقل أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التي وجه بها معالي الوزير وتحضى بمتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري .// انتهى //17:09ت م0092