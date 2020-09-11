ثقافي/ الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تقيم محاضرة عن "نعمة الأمن والأمان" بعشيرة غداً
الجمعة 1442/1/23 هـ الموافق 2020/09/11 م واس
الطائف 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس
يُنظم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة بعشيرة غدا كلمة عبر البث المباشر في حساب الجمعية بتويتر @osherah_d عن " نعمة الأمن والأمان " للداعية عبدالرحمن بن عمير الشهري ، وذلك بعد صلاة المغرب.
وتأتي هذه المحاضرات والكلمات ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة ، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، إلى جانب قيم الأنتماء والولاء للوطن والمحافظة على مكتسباته.
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17:10ت م
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