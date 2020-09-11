الطائف 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسيُنظم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة بعشيرة غدا كلمة عبر البث المباشر في حساب الجمعية بتويتر @osherah_d عن " نعمة الأمن والأمان " للداعية عبدالرحمن بن عمير الشهري ، وذلك بعد صلاة المغرب.وتأتي هذه المحاضرات والكلمات ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة ، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، إلى جانب قيم الأنتماء والولاء للوطن والمحافظة على مكتسباته.// انتهى //17:10ت م0093