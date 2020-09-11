الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت " سعود بن بداح الفغم" الفائزين في بطولة ‫الطائرات المروحية اللاسلكية التي نظمها الاتحاد في مقره بالرياض.وحقق المركز الأولى أيمن الحميضي وحل ثانياً فاضل كعكي وفِي المركز الثالث وليد علم الدين.وشهدت البطولة تطبيق الاتحاد للاجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية ووزارة الرياضة بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا .وتأتي هذه البطولة ضمن البرنامج الزمني الداخلي للاتحاد الذي يتضمن بطولات لمختلف الفئات التي تدخل ضمن الرياضات اللاسلكية ( سيارات ، طائرات ، روبوت ).// انتهى //17:11ت م0094