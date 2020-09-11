تاروت 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسبلغت مصروفات لجنة كافل اليتيم التابعة لجمعية تاروت الخيرية، خلال شهر أغسطس الماضي 261,280 ريالاً قدمت للأيتام المستفيدين من خدمات اللجنة.وأوضح رئيس اللجنة أيوب أبو زيد، أن المساعدات تضمنت مبلغ 55,500 ريالاً مساعدات نقدية أودعتها اللجنة في الحسابات البنكية للأيتام، و 159,800 ريالاً مساعدات التعليم الجامعي، في حين بلغت المساعدات الأخرى26,900 ريالاً ، مشيراً إلى أن عدد الكوبونات الغذائية لهذا الشهر بلغت 65 كوبوناً بتكلفة 19,080 ريالاً .وبين أبو زيد أن عدد أسر الأيتام المستفيدة من خدمات الجمعية حالياً بلغ 65 أسرة ، فيما بلغ عدد الأيتام 183 يتيماً، مقدماً شكره للمتبرعين والداعمين للجنة، لسد احتياجات الأيتام وجميع أنشطة الجمعية المختلفة.// انتهى //17:30ت م0095