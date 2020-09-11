إسلام آباد 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة، و548 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 300371 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6370 حالة وفاة ، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 288206 حالة، في حين توجد 5795 حالة نشطة.// انتهى //17:31ت م0096