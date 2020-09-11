الرباط 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم اتصالاً هاتفياً بالممثل الأعلى، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل .وأفادت " وكالة الأنباء المغربية " أن تم خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالملف الليبي، على ضوء الجهود التي تبذلها المغرب غداة اللقاء الذي جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبية وبرلمان طبرق في مدينة بوزنيقة، إضافة إلى بحث العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والتبادلات الدائمة بين الجانبين .// انتهى //17:35ت م0098