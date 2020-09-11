إسلام آباد 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الروسية موسكو.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم ، أن الجابين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والغاز، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //17:59ت م0104