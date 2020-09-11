سياسي / وزير الخارجية الباكستاني يلتقي نظيره الروسي في موسكو
الجمعة 1442/1/23 هـ الموافق 2020/09/11 م واس
إسلام آباد 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الروسية موسكو.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم ، أن الجابين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والغاز، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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17:59ت م
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