الكويت 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجلت الكويت اليوم 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 93475 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 557 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند : إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض " كوفيد - 19" 83660 حالة.// انتهى //17:59ت م0105