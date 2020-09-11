جيزان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسوزعت الجمعية التعاونية للصيادين بجازان أمس، أكثر من ١٥٠٠ سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها بدعم من جمعية البر الخيرية بجازان .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حمود بن يحيى الشيخ ، أن السلال الغذائية تضمنت ١٥٠٠ كيس أرز و١٥٠٠ كيس سكر و١٥٠٠ كرتون من التمور الفاخرة و٣٢٠٠كيس دقيق ، مبيناً أنه استفاد من السلال الغذائية أكثر من ١٥٠٠ صياد وأسرهم من المستفيدين من خدمات الجمعية .وأشار إلى أن الجمعية سعت مسبقاً لتأمين احتياجات مستفيديها من المواد الغذائية وأدوات الصيد وإصلاح وترميم مراكب الصيد الخاصة بهم ، داعياً رجال الأعمال وفاعلي الخير للمسارعة لدعم الجمعية لتأمين برامجها المختلفة لرعاية الصيادين من أبناء جازان.من جانبه أكد أمين عام جمعية البر الخيرية بجازان محمد بن حسن علاوي أن الجمعية تسعى جاهده في ظل تحقيق الشراكة المجتمعية لدعم برامج وأنشطة الجمعية التعاونية للصيادين وذلك لخدمة هذي الفئة الغالية على قلوبنا ممن يسعى إلى كسب قوته اليومي من صيد الأسماك ، مفيداً أن السلال الغذائية تأتي لتلبية الاحتياجات اليومية دعما من رجل الأعمال والخير الشيخ مطلق مثمنا هذه المبادرات من رجل الخير والعطاء .// انتهى //18:02ت م0108