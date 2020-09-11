جيزان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة في جازان أمس ، لقاءً افتراضيًا للمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات بعنوان "استخدام مايكروسوفت تيمز في منصة مدرستي" وذلك عبر تطبيق " زوم " الالكتروني .وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة فواز حكمي، أن البرنامج الذي قدمه المعلم ناظر حكمي شهد مشاركة أكثر من 100 متدرب بين معلم ومعلمة وولي أمر متضمنًا عددًا من المحاور التدريبية حول طريقة تفعيل الدروس الافتراضية المتزامنة ، وطريقة فتح وكيفية إنشاء فريق عمل وطريقة دعوة أشخاص للانضمام للفريق من خلال التيمز واستعراض تطبيقات ميكروسوفت المناسبة للدروس الافتراضية المتزامنة .// انتهى //18:09ت م0110