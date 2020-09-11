الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس‎تواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر حملة "#ما نسينا_وش_عطيتو"،، التي بدأت مطلع سبتمبر الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي لألزهايمر >وفي هذا الإطار، نظمت الجمعية عدداً من المحاضرات التوعوية والتثقيفية بدعم من مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية، بثتها على برنامج بيرسكوب من حسابها على تويتر @saudialzheimer، حيث ألقت استشاري طب الشيخوخة بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني الدكتورة نسرين جستنيه محاضرة بعنوان (الخرف والزهايمر، ضرورة التشخيص المبكر والأعراض الشائعة لمصاب الزهايمر)، واخرى ألقاها عضو اللجنة العلمية، استشاري طب الشيخوخة بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني الدكتور هاشم بالبيد ، تحت عنوان:( العناية بمرضى الزهايمر ) وجاءت أهم محاورها: تأثير مرض الزهايمر، ومساعدة الأهل والمجتمع لفهمه ، والتخطيط لمستقبل المرضى صحياً.‎وفي ذات السياق ألقت عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة العلمية، استشاري المخ والأعصاب بمدينة الملك فهد الطبية الدكتورة منى عبيد ، محاضرة بعنوان (الجانب الطبي ) وشملت محاورها : الأدوية المستخدمة لعلاج أعراض وسلوكيات مريض الزهايمر، والمشاكل الصحية الشائعة لديهم .وأكدت الجمعية على استمرار المحاضرات كل أحد وأربعاء حتى منتصف شهر أكتوبر 2020م.‎وركزت الحملة على بث الرسائل التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي لدى القطاعات والأفراد على حد سواء، والتعريف بالطرق المساعدة على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر من خلال تغيير نمط الحياة واتباع أسلوب صحي، وكذلك الحث على تقديم وتعزيز الرعاية الصحية للمرضى وذويهم.وترى الجمعية أنّ الشهر العالمي لمرض الزهايمر يعد فرصة لمقدمي الرعاية والممارسين الصحيين وكافة أفراد المجتمع للعمل معاً لرفع مستوى الوعي بالمرض وخلق مجتمع واع ، داعية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية alz.org.sa وتعبئة استمارة الشهر العالمي للزهايمر عبر الهاتف: 0114100112/0112143838 أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي.// انتهى //18:27ت م0111