جيزان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسيقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان البرنامج الدعوي التوعوي الشهري لعام 1442 هـ ، تحت عنوان " تأصيل الفكر " .ويفتتح مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي البرنامج بمحاضرة عنوانها (التمسك بالكتاب والسنة عصمة وآمان) وذلك مساء بعد غد الأحد في تمام الساعة السابعة مساء .وفي ذات اليوم تُقام محاضرة أخرى بعنوان " الأمن الفكري مفهومه وسُبل تحقيقه " يلقيها الدكتور أحمد بن علي الزريعي في تمام الساعة الثامنة والربع مساء ، وتستكمل بقية محاضرات البرنامج في الإثنين 2611442 هـ بمحاضرتين الأولى بعنوان: ( أسباب الإنحراف الفكري )، يلقيها الشيخ عبد الله بن محمد نجمي في تمام السابعة مساء ، وأخرى بعنوان: ( سمات الفكر الضال وكيفية الوقاية منه ) يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن محمد عكور في تمام الثامنة والربع مساء .وقدم مدير عام فرع الوزارة في جازان الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على كريم رعايته وحرصه ومتابعته المستمرة لكل مناشط الدعوة بشتى أنواعها وطرق تقديمها .ويعد هذا البرنامج ضمن برامج الأمن الفكري الذي ينظمه الفرع حيث ستبث كافة المحاضرات عبر الرابط المباشر لفرع الوزارة https://www.spreaker.com/user/12989850/2-UjBktZ// انتهى //18:32ت م0112