واشنطن 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسبحث وزير الدفاع الأميركي الدكتور مارك إسبر، في اتصال هاتفي اليوم، مع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيداً بخطط استجابة بنغلاديش لمواجهة وباء" كوفيد - 19" .وأكد الجانبان خلال الاتصال، التزامهما المشترك بضمان حريّة منطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة، وسيادة جميع الدول.كما ناقشا أبرز أولويات الدفاع الثنائية المحددة بما في ذلك الأمن البحري والإقليمي، وحفظ السلام العالمي ، والمبادرات لتحديث القدرات العسكرية لبنجلاديش.// انتهى //18:35ت م0113