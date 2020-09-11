بيروت 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.67%، أي ما يعادل 3 نقطة ، ليغلق عند مستوى 610.90 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 381 ألفاً و404 أسهم، بقيمة 1 مليون و44 ألفاً و195 دولاراً أمريكياً، نُفّذت من خلال 34 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و418 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و311 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:35ت م0114