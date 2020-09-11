الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ،مع معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف في الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بمكتبه في وزارة المالية .وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من المجالات الإقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس في كافة المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والإقتصادي لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم بعد جائحة كورونا وبما يسهم في دفع مسيرة التعاون والتكامل الإقتصادي الخليجي، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهمحضر الاجتماع من الأمانة العامة لمجلس التعاون، الأمين المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية خليفة العبري،ورئيس قطاع الشؤون الإقتصادية عبدالملك آل الشيخ ،ومدير عام الإدارة العامة للمعلومات عبدالعزيز الناصر ،ومدير مكتب معالي الأمين العام عبدالله الجربوع// انتهى //19:14ت م0119