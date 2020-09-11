الرباط 23 محرم 1442 هـ موافق 11 شتنبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، أمس بالرباط، مع سفير بلجيكا لدى المملكة المغربية مارك ترونتيسو، تطوير التعاون بين المنظمة وهذا البلد في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وخلال هذا اللقاء، أكد الدكتور المالك أن رؤية - الإيسيسكو - واستراتيجية عملها الجديدة تتبنى نهج الانفتاح على الجميع لخدمة مواطني الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت ميثاقا جديدا للدول المراقبة، يمكنها من المشاركة في جميع اللقاءات والنشاطات والبرامج التي تنفذها، داعيا بلجيكا إلى الانضمام للإيسيسكو بصفة مراقب.من جانبه أكد سفير بلجيكا أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للجانبين التعاون فيها، مثل دراسات الاستشراف الاستراتيجي، وملف حوار الحضارات، وكذلك المنح الدراسية .وأشاد السفير البلجيكي بالمناسبة برؤية الإيسيسكو الجديدة، وما قدمته من أعمال متميزة خلال جائحة كورونا، مشيرا الى أنه سيبذل قصارى جهده لبناء تعاون مثمر بين بلاده والمنظمة في مجالات عملها .//انتهى//19:17ت م0121