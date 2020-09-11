عام / رئيس بلدية رنيه يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظة
الجمعة 1442/1/23 هـ الموافق 2020/09/11 م واس
جدة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس
اطلع رئيس بلدية محافظة رنية المهندس عتيق بن مرزوق القثامي ، خلال زيارته امس ، على مراحل أعمال إنشاء مشروع مبنى البلدية الجديد بالمحافظة ، مستمعاً إلى شرح من القائم على المشروع المهندس رميزان بن شويع السبيعي عن آخر مراحله واعماله الإنشائية وتنفيذه .
كما وقف المهندس القثامي على مشروعات تطوير واجهة منتزة رنيه العام ، وإكمال طريق الخدمات الجانبي ، وتحسين وتجميل المدخل الشرقي للمحافظة ، ومتابعة خط سير تلك المشروعات .
وأكد محافظ رنيه في نهاية الجولة على التنسيق بين كل من إدارات الدراسات والتصاميم ، والمشاريع ، والخدمات ، وتوحيد الجهود حيال تنفيذ المشروعات والعمل بروح الفريق الواحد حسب المراحل المعتمدة للمشروعات .
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19:20ت م
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