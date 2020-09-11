جدة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واساطلع رئيس بلدية محافظة رنية ‏المهندس عتيق بن مرزوق القثامي ، خلال زيارته امس ، على مراحل أعمال إنشاء مشروع ‏مبنى البلدية الجديد بالمحافظة ، مستمعاً إلى شرح من القائم على المشروع المهندس رميزان بن شويع السبيعي عن آخر مراحله واعماله ‏الإنشائية وتنفيذه .كما وقف المهندس القثامي على مشروعات تطوير واجهة منتزة رنيه العام ، وإكمال طريق الخدمات الجانبي ، وتحسين وتجميل المدخل الشرقي للمحافظة ، ومتابعة خط سير تلك المشروعات .‏وأكد محافظ رنيه في نهاية الجولة على التنسيق بين كل من إدارات الدراسات والتصاميم ، والمشاريع ، والخدمات ، وتوحيد الجهود حيال تنفيذ المشروعات والعمل بروح الفريق الواحد حسب المراحل المعتمدة للمشروعات .//انتهى//19:20ت م0124