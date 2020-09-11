عمّان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2945 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان : إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 9 أردنيين قادمين من الخارج ، و 197 حالة محلية سُجلت في عمّان وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء ومادبا ، مشيرة إلى تسجيل 103 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2072 حالة، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 21 حالة.//انتهى//19:22ت م0125