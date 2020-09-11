الجزائر 23 محرم 1442 هجري الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وقال الناطق باسم رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار في تصريح صحفي : إن عدد الإصابات ارتفع إلى 47752 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1599 وفاة، وتماثل للشفاء 161 مريضا، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 33.723 حالة ، فيما لايزال 32 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة .// انتهى //19:26ت م0126