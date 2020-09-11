عام / وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الجمعة 1442/1/23 هـ الموافق 2020/09/11 م واس
الجزائر 23 محرم 1442 هجري الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
وقال الناطق باسم رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار في تصريح صحفي : إن عدد الإصابات ارتفع إلى 47752 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1599 وفاة، وتماثل للشفاء 161 مريضا، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 33.723 حالة ، فيما لايزال 32 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة .
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19:26ت م
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