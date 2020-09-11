الرباط 23 محرم 1442 هـ موافق 11 شتنبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - الدكتور سالم بن محمد المالك، امس بالرباط، مع سفيرة ماليزيا لدى المملكة المغربية أستانا عبد العزيز، تطوير التعاون بين المنظمة وهذا البلد في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وخلال اللقاء، أكد الدكتور المالك حرص المنظمة على بناء شراكة قوية مع ماليزيا، كونها إحدى أكبر الدول الإسلامية، وتحرص منذ انضمامها إلى عضوية - الإيسيسكو - عام 1982م على المشاركة في المؤتمرات والنشاطات المختلفة، داعيا في الوقت نفسه إلى الانضمام الى التحالف الإنساني الشامل، الذي أطلقته المنظمة خلال جائحة كورونا، والذي يسعى لتقديم المساعدات للدول المحتاجة بشراكة مع الجهات المانحة.من جانبها أشادت سفيرة ماليزيا بالرؤية الجديدة للإيسيسكو، وحرصها على تطوير التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء، مؤكدة أن هناك مجالات كثيرة يمكن من خلالها بناء شراكة أقوى بين المنظمة وماليزيا، ومنها تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والاستشراف الاستراتيجي، والمحافظة على التراث.//انتهى//19:26ت م0127