عمّان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسرحبت الحكومة الأردنية اليوم، بالتطورات والنتائج الإيجابية للمحادثات بين الأطراف الليبية، التي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية على مدار يومين، وأفضت إلى تفاهمات نحو تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.وثمن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، جهود المغرب في المحادثات بين الأطراف الليبية، مؤكدا دعم الأردن لكل الجهود والمبادرات التي تستهدف حل الأزمة الليبية، من خلال مفاوضات سياسية بما يضمن وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها ويمنع التدخلات الخارجية ويحفظ مصالح وتطلعات شعبها.// انتهى//19:35ت م0129