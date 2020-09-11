الطائف 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأقام نادي سباقات الخيل اليوم حفل سباقه الـ 11 ، ضمن فعاليات سباق الخيل للمصيف لهذا العام 2020 م / 1442 هـ ، بميدان الملك خالد للفروسية بالحوية بمحافظة الطائف .واشتمل السباق على سبعة أشواط ، الأول إنتاج السعودية مفتوح الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر وبمسافة 2400 متر والشوط الثاني للخيل المبتدئة لم تربح انتاج سنتين وبمسافة 1200 متر ، والشوط الثالث نفذ على جزئين للخيل المبتدئة لم تربح انتاج ثلاث سنوات وبمسافة 1200 متر الجزء الأول وجاءت نتائجه على النحو التالي الأول العسم لمحمد علي الديحاني وحل في المركز الثانيغلا وطني لمحمد عبدالرحمن المرغلاني ونال المركز الثالث عرنون لحمود حسين الشويب وحاز المركز الرابع سكر زيادة لسعد مدهش السهلي وحقق المركز الخامس ابن حزم لمحمد عبدالله العتي كما جاءت نتائج الجزء الثاني كما يلي : المركز الأول يطرخ لعلي جروان العتيبي ونال المركز الثاني يا عالمي لإسطبل بيارق الخيل وحاز المركز الثالث دامج لماجد احمد المرشدي وحل في المركز الرابع درازيل لأبناء عبدالعزيز العيسى وحقق المركز الخامس واهية لحمد ناهس المطيري .وجاء الشوط السادس للأفراس المستورد انتاج السعودية ثلاث سنوات فاكثر وبمسافة 1650 متر .وختمت أشواط السباق بالشوط السابع والأخير للخيالة المتمرنين لم تربح انتاج اربع سنوات وبمسافة 1650 متر .وشددت إدارة النادي تنفيذ العديد من الاجراءات والإرشادات الاحترازية التي اعتمدتها الجهات المختصة ، من فحص للحرارة ، وتباعد جسدي ، وترك مسافة آمنة ، ولبس الكمامة الإلزامي ، واستخدام معقمات اليدين ، وحصر الحضور على موظفي السباق والمدربين ومساعديهم والخيالة فقط ، ومرافقة سايس واحد لكل جواد.// انتهى //19:50ت م0130