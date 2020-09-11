سكاكا 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، النشاط الميداني للجنة الرياضة المجتمعية بالمنطقة في منتزه النخيل بمدينة سكاكا .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر تدشين الأنشطة وكيل الإمارة رئيس لجنة الرياضة المجتمعية بمنطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ، ومدير مكتب فرع وزارة الرياضة مقرر اللجنة مريح بن مصلح المريح وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان .بعد ذلك زار سموه أجنحة المجموعات والفريق الرياضية المشاركة والتقى بأعضائها مستمعاً منهم عن أنشطتهم الرياضية المجتمعية ، حيث أعربوا عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على اهتمامه بالرياضة المجتمعية وتأسيس سموه لجنة تُعنى بالرياضة المجتمعية، كما زار سموه ركن جرب الدراجة وهي مشاركة لإتاحة الفرصة لزوار الحديقة لتجربة الدراجة ذات المواصفات العالية .وشاهد سموه عدداً من التمارين الرياضية وعروض لكرة الطائرة واليد ، ورياضة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، وعدد من الرياضات المتنوعة وأركان خاصة بقياس الوزن ونبضات القلب والغذاء الصحي .وقام سمو أمير منطقة الجوف بتتويج الفائزين بمسابقة الحجر المنزلي " الرياضة في جوف البيت " وهي عبارة عن أفضل منافسه رياضية بين أفراد الأسرة.وفي نهاية جولة سموه كرٌم الجهات المشاركة في أعمال اللجنة ، متطلعاً سموه أن تساهم انطلاقة أنشطة اللجنة في زيادة الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة المجتمعية على صحة الفرد والمجتمع.من جانبه أعرب وكيل الإمارة رئيس لجنة الرياضة المجتمعية حسين آل سلطان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على تدشينه لأنشطة اللجنة والتي وجه بها سموه الكريم ، ما يؤكد حرصه على تثقيف المجتمع بأهمية هذه الرياضة .//انتهى//20:06ت م0132