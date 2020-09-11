إسلام آباد 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسدعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" إلى تعزيز التعاون والاتصال الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية والازدهار في المنطقة.صرح بذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" الذي انعقد أمس في العاصمة الروسية موسكو.وأضاف قريشي وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أن منظمة شنغهاي للتعاون تعد منصة فعالة لتحقيق أهداف التنمية والازدهار، عبر الاستفادة من مبادرة الطريق والحزام الواحد الصينية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وقال إن مشروع الممر الاقتصادي الذي تنفذه باكستان على أراضيها بالتعاون مع الصين يعد مشروعاً رائداً لمبادرة الطريق والحزام الواحد، واستكمالاً لرؤية منظمة شنغهاي للتعاون للاندماج الاقتصادي والاتصال الإقليمي.وحث المنظمة على التركيز على مشاريع الاتصال الإقليمي، مشدداً على ضرورة العمل المشترك من قبل الدول الأعضاء بهذا الصدد.وشدد على ضرورة إيجاد الحل السلمي للنزاعات الإقليمية والتركيز على تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والحد من الفقر والتنمية الاجتماعية لشعوب المنطقة.وأكد أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة في حل النزاعات الإقليمية، مشيراً إلى أن أي إجراءات أحادية الجانب لتغيير التركيبة السكانية للمناطق المتنازعة عليها دولياً يعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.وحول الملف الأفغاني جدد قريشي موقف باكستان الداعي إلى حل النزاع في أفغانستان سلمياً عبر الحوار، وأنها ترى الحل العسكري للنزاع في أفغانستان فشل ولم يجني أي فائدة، داعياً جميع الأطراف الأفغانية إلى بدء الحوار مبكراً لجلب السلام الدائم في أفغانستان.// انتهى //20:17ت م0133