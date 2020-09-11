تونس 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأنقذت وحدات من الحرس البحري التونسي 13 بحارًا وانتشلت ثلاث جثث والبحث عن أربعة آخرين مفقودين في ثلاث عمليات متفرقة بمحافظتي المنستير والمهدية.وأفاد الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح في تصريح اليوم، أن وحدات من الحرس البحري بالمنستير أنقذت مركبي صيد على متن أحدهما سبعة أشخاص والآخر ستة أشخاص من البحارة على إثر تعمدهما الإبحار رغم التقلبات المناخية.من جهة أخرى، أعلن مصدر من الحرس البحري بالمهدية انتشال ثلاث جثث لبحارة غرق مركبهم بعد تسرب المياه إليه، فيما يجري التمشيط والبحث عن بقية المفقودين وعددهم أربعة بحارة.// انتهى //21:06ت م0143