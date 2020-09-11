صامطة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واساختتمت أمس، حملة التبرع بالدم التي نظمتها شرطة محافظة صامطة بالشراكة مع مستشفى صامطة العام ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم، لدعم مخزون بنك الدم بالمستشفى .وأوضح مدير شرطة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، أن الحملة التي استمرت يومين، وهدفت إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدَّم في بنوك الدم بمستشفيات المنطقة، لافتاً الانتباه إلى أنه شارك في الحملة أكثر من 50 ضابطاً وفرداً من شرطة المحافظة والمخافر التابعة لها .// انتهى//21:50ت م0146