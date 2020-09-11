الرباط 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وخلال مباحثات الجانبين، أشاد الوزيران بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات بين بلديهما، والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغربية الروسية، إضافة إلى التطرق إلى القضية الليبية وآخر المستجدات المتعلقة بها، في ضوء نتائج الحوار الليبي الذي استضافته المغرب مؤخرا.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:55ت م0148