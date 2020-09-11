القاهرة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واستغلّب فريق نادي مصر للمقاصة على مضيفه فريق نادى طنطا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم ، بستاد طنطا، ضمن الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد مصر للمقاصة بهذا الفوز إلى 33 نقطة ليحتل بها المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما تجمّد رصيد "طنطا" عند 17 نقطة في المركز الأخير.// انتهى //21:55ت م0149