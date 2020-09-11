ثقافي / "كتاب رياض الصالحين" درس علمي بجمعية الدعوة والإرشاد بروضة هباس
الجمعة 1442/1/23 هـ الموافق 2020/09/11 م واس
رفحاء 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس
تنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية غداً، درساً علمياً بعنوان "كتاب رياض الصالحين لابن عثيمين"، وذلك بمسجد ربيعة بن عامر بروضة هباس.
ويأتي الدرس العلمي الذي يُقام بعد صلاة العصر، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ضمن الأنشطة والبرامج التي تنظّمها الجمعية خلال العام الجاري.
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22:04ت م
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