رفحاء 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واستنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية غداً، درساً علمياً بعنوان "كتاب رياض الصالحين لابن عثيمين"، وذلك بمسجد ربيعة بن عامر بروضة هباس.ويأتي الدرس العلمي الذي يُقام بعد صلاة العصر، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ضمن الأنشطة والبرامج التي تنظّمها الجمعية خلال العام الجاري.// انتهى //22:04ت م0151