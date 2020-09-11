القاهرة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسحقّق فريق نادي طلائع الجيش فوزا كبيرا على ضيفه "الجونة" بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بإستاد "جهاز الرياضة العسكري" ضمن الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد "طلائع الجيش" بهذا الفوز إلى 29 نقطة ارتقى بها للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمّد رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //22:47ت م0154