الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسحقق فريق عرعر المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بفوزه على الساحل بركلات الترجيح (4/1) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .وتوج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر لاعبي فريق عرعر بالميداليات البرونزية تقل نهاية اللقاء .وكان عرعر حسم رسمياً في وقت سابق صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.// انتهى //23:34ت م0155