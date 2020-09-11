رياضي / فريق عرعر يحقق المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية
الجمعة 1442/1/23 هـ الموافق 2020/09/11 م واس
الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس
حقق فريق عرعر المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بفوزه على الساحل بركلات الترجيح (4/1) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .
وتوج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر لاعبي فريق عرعر بالميداليات البرونزية تقل نهاية اللقاء .
وكان عرعر حسم رسمياً في وقت سابق صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
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23:34ت م
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