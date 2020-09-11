الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، البرازيلي إليكس براغا، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام في المعسكر الداخلي الذي سيقام مدينة ينبع خلال الفترة من 12 إلى 27 سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.وضمت القائمة 18 لاعبًا وهم: سلطان الشمري، سلطان القحطاني، أحمد شاجري، عبدالمحسن سليمان، فؤاد خواجي، يحيى طميحي، يحيى الجابري، محسن ملهي، حسام أحمد، حسن جعام، علي مشني، مبارك الدوسري، هلال الزهراني، صالح القرني، عبدالله هزازي، فهد البيشي، علي حساني ومحمد هيازع.من جانبه أكد مدير المنتخب عبدالمحسن المعمر بأن المعسكر يأتي ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة التي تتمثل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ودورة الألعاب الآسيوية والبطولة الخليجية.وأضاف : المعسكر الذي سيقام في مدينة ينبع يمثل المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي، حيث سيجري الأخضر تدريباته على ملعب الهيئة الملكية في ينبع.// انتهى //23:35ت م0156