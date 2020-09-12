تونس 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي عثمان الجرندي في اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطاني المكلّف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفارلي آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويره في العديد من المجالات، لاسيما الاقتصادي والتجاري.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم أنّ الوزيرين بحثا خلال الاتصال الهاتفي الاستحقاقات القادمة، وبالأساس الدورة السابعة للمنتدى التونسي - البريطاني للحوار السياسي والاقتصادي والثقافي. وأكد الجانبان، بهذه المناسبة، أهمية التعاون بين البلدين في رحاب المنتظم الأممي، خاصة على مستوى مجلس الأمن، لا سيما في ما يتعلق بالقضايا والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. // انتهى //00:51ت م0167