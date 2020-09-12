جيزان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسنجح فريق القسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، في إجراء أول عملية لتوسيع الصمام الميترالي عن طريق البالون بالمنطقة ، لمريض خمسيني يعاني من ضيق شديد في الصمام.وأوضحت صحة جازان أن هذا النوع من العمليات يشترط وجود خبرات علمية عالية، وإمكانيات طبية حديثة ولا تجرى إلا في مراكز القلب المتطورة، ما يُعد مؤشراً على تقدم مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة، وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة لتطوير الخدمات المقدمة بمنشآتها في جازان.// انتهى //01:04ت م0168