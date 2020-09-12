الرياض 23محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واستقام غداً ثلاث مباريات ضمن الجولة الثامنة من الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب، بمجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس.وستنطلق أولى المباريات عند 4:00 مساءً عندما يتواجه النور مع الأهلي على صالة نادي القادسية بالخبر، وسيلعب عند السادسة مساءً الخليج مع المحيط على صالة الأول في سيهات، وعند نفس التوقيت يلتقي الصفا بصالته في صفوى مع مضر.وتمتلك أندية النور ومضر والخليج والمحيط 13 نقطة لكل منهم تضعهم في المراكز من الأول حتى الرابع توالياً وبفارق الأهداف، في حين يحل الصفا خامساً بـ 5 نقاط، والأهلي سادساً بـ 3 نقاط.// انتهى //01:05ت م0169