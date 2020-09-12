الرباط 23 محرم 1442 هـ موافق 11 سبتمبر 2020 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، مباحثات هاتفية مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل.وتناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك في إفريقيا والمغرب العربي، لاسيما الملف الليبي على ضوء جلسات الحوار التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية بين الأطراف الليبية.// انتهى //01:44ت م0170