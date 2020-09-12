الأمم المتحدة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسرحبت الأمم المتحدة بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم الحل السلمي للأزمة في ليبيا، بما في ذلك الجهود الأخيرة التي بذلتها المغرب، بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.وردا على أسئلة بشأن البيان المشترك الصادر في ختام الحوار الليبي، الذي عقد في بوزنيقة بالمملكة المغربية، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: إنه أخذ علماً بالبيان المشترك الصادر عن المشاركين في نهاية الاجتماع فضلا عن خطتهم لاستئناف الحوار في وقت لاحق من هذا الشهر.كما رحب دوجاريك بالمحادثات التي جرت في مدينة مونترو السويسرية مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين، التي قام بتيسيرها مركز الحوار الإنساني.وأضاف: أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستطلق الترتيبات اللازمة لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل، الذي اجتمع آخر مرة في جنيف في فبراير 2020، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذه العملية.// انتهى //01:51ت م0171