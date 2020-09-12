تونس 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأوقفت وحدات من الأمن التونسي 122 مهاجرًا غير شرعي، في عمليات متفرقة بمحافظات تونس والمنستير ونابل والمهدية.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانات اليوم، أن وحداتها بتلك المحافظات أوقفت المجموعة المهاجرة وهم يستعدون لاجتباز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية ، بينهم 85 شخصًا كانوا على متن عدد من المراكب البحرية.وأضافت انه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .// انتهى //01:58ت م0173