واشنطن 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسعقد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا دين طومسون، ونائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الهندي والمحيط الهادئ ديفيد هيلفي، اجتماعاً افتراضياً اليوم مع نظرائهم من الهند، وذلك ضمن إطار بين الحوار الوزاري بين الولايات المتحدة والهند 2 + 2.ورحب الجانبان خلال الاجتماع بفرصة مناقشة الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الولايات المتحدة والهند ، مشيرين إلى زيادة التقارب والتعاون عبر مجالات متعددة من العلاقة الثنائية.وشددت الولايات المتحدة على أهمية مكانة الهند كشريك دفاعي رئيسي، وضرورة تعزيز التعاون العسكري المتزايد، والأولويات الدفاعية الأخرى. كما ناقش الجانبان مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك مكافحة كوفيد-19، ومكافحة الإرهاب.وبحثا ملف عضوية الهند في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعم الحكم الرشيد والتنمية المستدامة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والجهود المبذولة للتصدي للأعمال المزعزعة للاستقرار في جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.واتفق الجانبان على زيادة تعزيز المشاورات من خلال المشاورات الرباعية بين الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان.وتعهد الجانب الأميركي بمواصلة العمل مع نظرائهم الهنود لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والهند لصالح كلا البلدين والمنطقة والعالم.// انتهى //02:26ت م0175