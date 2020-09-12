نيويورك 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، أداء متبايناً عند إغلاق السوق اليوم.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 131.06 نقطة، بما يعادل 0.48 بالمئة، إلى 27665.64 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 1.78 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 3340.97 نقطة.وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 66.05 نقطة، أو 0.6 بالمئة، إلى 10853.55 نقطة.// انتهى //02:30ت م0176